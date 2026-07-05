La tercera etapa del Tour llegará a Francia sin público por los incendios

Segunda etapa del Tour de Francia - Europa Press/Contacto/Tomas Sisk

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización del Tour de Francia anunció este domingo que la tercera etapa de este lunes, entre Granollers y la localidad ya francesa de Les Angles, tendrá un "formato excepcional" sin aficionados ni caravana publicitaria en la parte final por los incendios forestales que están sacudiendo la zona.

La web oficial del Tour recogió las decisiones valoradas entre el director de la ronda gala, Christian Prudhomme; el prefecto de los Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, fuerzas de seguridad y todos los organismos gubernamentales.

Sobre la mesa estuvo incluso cancelar la tercera y la cuarta etapa, pero finalmente, este lunes habrá Tour con salida aún en territorio español en Granollers y los cambios se aplicarán a los últimos 40 kilómetros, las dos últimas subidas a Col du Calvaire y Les Angles, sin espectadores en la parte francesa.

El incendio ha arrasado aproximadamente 1.500 hectáreas de terreno a unos 70 kilómetros de Les Angles, donde los ciclistas tienen previsto finalizar la etapa a las 17.00 horas, y se ha movilizado a 700 bomberos para combatir las llamas.