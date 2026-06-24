El Tour se blindará con 31.000 miembros y contará con 14,6 millones de seguidores en redes sociales

Archivo - El trofeo del Tour de Francia, expuesto en el Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición del Tour de Francia, que se disputa del 4 al 26 de julio y partirá desde Barcelona, contará con un dispositivo de seguridad que movilizará a 31.000 miembros, 28.000 de ellos policías, gendarmes y bomberos y 3.000 agentes, y será seguido por los 14,6 millones de aficionados por las redes sociales.

Según informan los organizadores, la ronda francesa de 2026 no solo destacará por su recorrido de 3.320,7 kilómetros y que atravesará las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona en sus tres primeras etapas sino por la consolidación de un ecosistema digital que acumula miles de millones de interacciones en la red.

La protección de los corredores y del público a lo largo de las 21 etapas constituirá uno de los mayores esfuerzos humanos de la organización. A los 31.000 miembros de seguridad se sumarán 300 miembros de las fuerzas del orden destinados permanentemente en la cápsula de seguridad del Tour.

Como medida de prevención complementaria, las administraciones locales instalarán un total de 3.800 señales de tráfico adicionales para advertir sobre puntos y curvas de especial peligrosidad. Asimismo, un millar de personas han sido formadas y sensibilizadas de manera específica en materia de prevención antes del inicio de la carrera.

En el plano sanitario, el Tour contará con un servicio médico móvil compuesto por 10 médicos y siete enfermeros, apoyados por una flota compuesta por ocho ambulancias, dos vehículos médicos ligeros, una moto médica para intervenciones rápidas y un camión de radiología portátil para realizar diagnósticos inmediatos en carrera.

IMPACTO DIGITAL

El impacto del evento deportivo trasciende las carreteras para convertirse en un fenómeno masivo en internet. Los canales oficiales de la carrera han consolidado una comunidad global de más de 14,6 millones de seguidores en redes sociales oficiales bajo el perfil '@letour', cuyos contenidos se gestionan activamente en cuatro idiomas.

Entre el 29 de octubre de 2024 y el 22 de octubre de 2025, las plataformas del Tour registraron más de 1.300 millones de reproducciones de vídeo. Paralelamente, la página web oficial suma más de 117 millones de visitas anuales y atrae a 40 millones de visitantes únicos, con una destacada presencia internacional que aporta 76 millones de esas sesiones. Por su parte, la aplicación móvil oficial de la carrera registró 41 millones de sesiones en su última edición de 2025.

Esta audiencia digital complementará a la retransmisión televisiva, que llevará la señal del Tour de Francia a 190 países a través de 100 canales emisores (60 de ellos en directo), acumulando más de 1.000 millones de horas de visualización en todo el mundo.

Además, por cuarto año consecutivo, la organización implementará el sistema 'Team Radio', que permite a la audiencia online e internacional escuchar en tiempo real las conversaciones y directrices estratégicas de carrera entre los ciclistas y sus directores de equipo.