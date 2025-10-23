El Tour de Francia 2026 irá de Barcelona a París con doble cita en el Alpe d'Huez

Recorrido del Tour de Francia 2026, que saldrá desde Barcelona y llegará a París - LE TOUR

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recorrido completo del Tour de Francia 2026 ha sido presentado este jueves en el Palais des Congrès de París por su director, Christian Prudhomme, y se confirma un trazado de alta montaña con cinco llegadas en alto y doble cita seguida en el mítico Alpe d'Huez, en una edición que arrancará desde Barcelona con una contrarreloj por equipos y concluirá tres semanas después en los Campos Elíseos parisinos.

Será la 27ª 'Grand Départ' del Tour desde fuera de Francia y la tercera desde España, que tres años después de salir de Bilbao regresa a Barcelona y a Catalunya para una Gran Salida con tres etapas, con destacada presencia del alto de Montjuïc en la capital catalana.

De hecho, la única parte del recorrido que ya se conocía con antelación era esa parte catalana y barcelonesa. La primera etapa será una contrarreloj por equipos con final en Montjuïc, de 19 kilómetros, en el primer estreno de este tipo en el Tour desde 1971. La segunda jornada saldrá desde Tarragona y volverá a la capital catalana en una etapa de media montaña, con circuito final en el alto de Montjuïc siguiendo el modelo de la Volta a Catalunya.

Mientras que la tercera tendrá salida inédita en Granollers y llegada en Les Angles, ya en Francia, tras ascender la famosa Collada de Toses, completando una salida catalana que, según los organizadores, aspira a ser "histórica".

El Tour 2026 constará de 21 etapas --7 llanas, 4 de media montaña, 8 de montaña y 2 contrarreloj-- con 5 finales en alto --en Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y dos en Alpe d'Huez--, y recorrerá 3.333 kilómetros con 30 puertos y 54.450 metros de desnivel acumulado.

Entre las novedades figuran la ascensión a Gavarnie-Gèdre, el Col du Haag, el Plateau de Solaison y el Col de Sarenne por su vertiente suroriental, con el Galibier (2.642 metros) como techo de la edición número 113 de la ronda francesa.

Diez lugares destacan por ser inéditos, entre ellos Tarragona y Granollers, pero también Les Angles, Gavarnie-Gèdre, Hagetmau, Malemort, Ussel, Magny-Cours, Plateau de Solaison y Thoiry. En esos modificables 3.333 kilómetros, el recorrido cruzará siete regiones y pasará por los Pirineos, el Macizo Central, los Vosgos, el Jura y los Alpes antes de la llegada a París, que incluirá de nuevo el paso por el alto de Montmartre antes de los Campos Elíseos.

"Barcelona es la ciudad de los prodigios. Tan solo tres años después de Bilbao, el Tour vuelve a salir desde España. Será la primera 'Grand Départ' desde Barcelona, una ciudad que ha acogido al Tour en varias ocasiones, pero nunca como gran salida", destacó el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, durante la presentación en París.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebró que la capital catalana acoja por primera vez la salida oficial del Tour. "Representa la culminación de una hermosa historia de amor entre Barcelona y el Tour. Será la cuarta vez que la ciudad reciba la carrera, pero la primera gran salida. Queremos que todos vivan el Tour en las calles y plazas, poniendo la bicicleta en el centro de la ciudad", afirmó.

Collboni subrayó que "Barcelona está absolutamente preparada para organizar grandes eventos", citando los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol, la Copa América de vela y ahora el Tour de Francia. "Haremos una salida espectacular que pondrá en valor la arquitectura de la ciudad, la Sagrada Família y Sant Pau, y queremos que dialogue con la Capital Mundial de la Arquitectura 2026", añadió.

Por su parte, el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, destacó que Catalunya reafirma su "liderazgo" como territorio de referencia en la organización de grandes eventos. "La Gran Salida del Tour es un nuevo logro. Es la carrera ciclista más prestigiosa del mundo y tendrá como epicentros Barcelona, Tarragona y Granollers", apeló.

Tras la salida catalana, el Tour entrará en Francia con una etapa accidentada entre Carcassonne y Foix antes de una jornada llana en Pau y la primera gran cita de alta montaña, con el Col d'Aspin, el Tourmalet y un final inédito en Gavarnie-Gèdre, en pleno corazón de los Pirineos.

El recorrido continuará con dos días para velocistas en Burdeos y Bergerac, y una etapa quebrada hacia Ussel. El 14 de julio, Día Nacional de Francia, llegará otra jornada clave en Le Lioran, con siete puertos y casi 4.000 metros de desnivel.

La segunda semana alternará terreno llano y media montaña, con etapas en Nevers, Chalon-sur-Saône y Belfort, antes de una nueva gran cita alpina en Le Markstein, con paso previo por el exigente Col du Haag. Luego, la llegada inédita a Plateau de Solaison y la contrarreloj individual de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains afinarán la clasificación general.

Las etapas alpinas decidirán el Tour, con dos etapas seguidas con doble final en el Alpe d'Huez y pasando por cimas míticas como Télégraphe, Galibier y Sarenne, antes de la clausura en París, que incluirá de nuevo el paso por el alto de Montmartre antes de la llegada final a los habituales Campos Elíseos.

TOUR FEMENINO 2026: EL VENTOUX, NUEVO ESCENARIO DE LA LUCHA FINAL

El recorrido de la quinta edición del Tour de France Femmes avec Zwift, también presentado en París por su directora Marion Rousse, se perfila como una nueva cita con los grandes puertos franceses. Entre el 1 y el 9 de agosto, las ciclistas recorrerán 1.175 kilómetros -el trazado más largo desde la recuperación del evento- con salida en Suiza y final en Niza.

Las primeras etapas se disputarán entre Lausana, Aigle y Ginebra, seguidas de una contrarreloj de 21 kilómetros en Dijon y una etapa reina con final en el Mont Ventoux, donde podría decidirse el maillot amarillo. La carrera concluirá con dos etapas en la Costa Azul, con final en la Promenade des Anglais y un último día que incluirá cuatro ascensos al Col d'Èze.

"En las nueve jornadas de carrera, más que nunca, fuimos superando listones y conseguimos ganarnos el corazón de la gente. Esto ya es, sin duda, el Tour de Francia", señaló Rousse.