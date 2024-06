El Tour de Francia vive su puesta de largo en Florencia con 15 ciclistas españoles

Archivo - 23 July 2023, France, Paris: Danish cyclist Jonas Vingegaard of Jumbo-Visma gives a fist bump during the 21st and last stage of the Tour de France cycling race, 115 km from Saint-Quentin-en-Yvelines to Paris. Photo: Pete Goding/Belga/dpa - Pete Goding/Belga/Dpa - Archivo