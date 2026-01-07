El Tour de Zwift reunirá a miles de ciclistas en todo el mundo hasta el 22 de febrero. - ZWIFT

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tour de la plataforma de entrenamiento de ciclismo virtual Zwift reunirá a miles de corredores en todo el mundo para iniciar 2026 con energía y motivación a través de nueve universos virtuales, desde este 5 de enero y hasta el 22 de febrero.

El evento se desarrollará a lo largo de seis semanas y contará con actividades tanto programadas como disponibles bajo demanda, lo que permitirá a los participantes adaptar el Tour a sus horarios y objetivos personales.

Cada etapa tendrá una duración de una semana y ofrecerá tres opciones de distancia -Larga, Estándar y Corta- que podrán completarse tanto en formato paseo como en carrera.

Además, del 16 al 22 de febrero se habilitará una semana de recuperación, pensada para que los participantes puedan completar aquellas etapas que no hayan podido realizar durante su semana correspondiente.

Para los corredores a pie, el Tour de Zwift incluirá eventos más cortos de aproximadamente 5 kilómetros entre semana, así como una carrera larga de 10 kilómetros disponible durante el fin de semana, ofreciendo opciones para todos los niveles.

El Tour de Zwift es la mayor celebración dentro de la plataforma, caracterizada por sus grupos multitudinarios y el espíritu de comunidad que une a deportistas de todo el mundo. Los participantes podrán disfrutar del ambiente festivo, sumar kilómetros en compañía y desbloquear insignias y equipamiento exclusivo.

Los 'Zwifters' más comprometidos podrán enfrentarse al Desafío Definitivo (Ultimate Challenge), que consiste en completar las tres distancias -larga, estándar y corta- en cada una de las seis etapas. Quienes consigan este reto recibirán una bonificación de 12.500 XP y desbloquearán la exclusiva Afterparty Cap.

Además, todos los participantes que completen el Ultimate Challenge entrarán automáticamente en el sorteo de un TDZ x Pedal Mafia Zwift Ride Smart Frame, una pieza única creada especialmente para el evento.

Para quienes quieran llevar el espíritu del Tour de Zwift más allá de la pantalla, estará disponible el kit de edición limitada Zwift x Pedal Mafia Tour de Zwift, que podrá adquirirse a nivel mundial a través de Pedal Mafia.