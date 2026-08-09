Triplete de oro para España en las finales élite del Europeo de Trial de Valberg - RFEC

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española firmó tres oros este sábado en el Campeonato de Europa de trial, que se está disputando en Valberg (Francia), gracias a Alejandro Montalvo, Alba Riera y Julen Sáenz.

El equipo nacional conquistó los tres títulos continentales élite en juego, gracias a las victorias de Alejandro Montalvo en 20", Alba Riera en categoría femenina y Julen Sáenz en 26". A este histórico triplete de oro se han sumado las platas de Borja Conejos y Vera Barón y el bronce en élite 26" de Daniel Barón.

Montalvo, vigente campeón del mundo, cumplió con su favoritismo para revalidar también su corona europea, imponiéndose con claridad a su compañero de selección Borja Conejos. El finlandés Niilo Stenvall completó el podio. La final femenina confirmó el gran talento de Alba Riera, sin cumplir aún los 18 años, luciendo en Francia su maillot arcoíris como campeona del mundo élite.

La guinda a una tarde histórica la puso Julen Sáenz, que se convirtió en el primer español en proclamarse campeón de Europa élite de Trial 26". El vitoriano superó por solo diez al británico Charlie Rolls, mientras que Daniel Barón fue tercero, seguido de Martí Vayreda y Daniel Cegarra, cuarto y sexto.