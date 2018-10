Valverde: "Queda Vuelta para coger el liderato, no es una obsesión"

Publicado 03/09/2018 15:28:00 CET

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha señalado este lunes, en la primera jornada de descanso de la presente edición de la Vuelta a España, que no está obsesionado con el liderato pese a quedarse a un único segundo de vestir de rojo tras la etapa del domingo con final en La Covatilla.

"¿Las bonificaciones de estos días? No son algo que me preocupe. Queda suficiente Vuelta para estar más cerca y coger el liderato o perderlo. No es una obsesión", aseguró en rueda de prensa el murciano en un hotel en Salamanca.

En este sentido, recordó que ahora mismo marcha segundo en la general, a un sólo segundo de Simon Yates (Mitchelton-Scott), y con su compañero Nairo Quintana tercero a 14 segundos. "Tercero está Nairo, lo que nos da otras opciones. Tenemos que tener tranquilidad, calma", pidió.

"No era consciente de que hacía 12 años que me vestía por primera vez de líder en la Vuelta. Ayer sí que dio un poco de rabia no poder coger el liderato por 1 segundo. Por otro lado piensas que eso te quita presión, que con el viento y el terreno que viene quitas algo de exigencia al equipo, y piensas que es mejor", matizó al respecto.

Por ello cree que el balance en lo que va de Vuelta "difícilmente puede ser mejor". "Está siendo una gran carrera, para mí personalmente y también para el equipo. Dos victorias de etapa, tercero en otra, estamos segundo y tercero en la general", celebró.

"Está siendo una Vuelta muy buena. Ahora es cuando realmente viene la montaña más dura de esta carrera. Ya vimos ayer a Nairo en muy buena condición, yo estuve bastante bien, hay que estar contentos", reiteró.

Sí aceptó que en el último Tour de Francia las fuerzas "no respondieron" como quería el equipo, en una situación distinta a la actual. "En esta Vuelta estamos corriendo especialmente bien. Solo se ha 'gastado' como bloque en los días clave y eso también es bueno para nosotros", celebró.

"En la Vuelta mis objetivos están más que cumplidos. Dos victorias de etapa, a mitad de Vuelta estoy segundo en la general. No vamos a desaprovechar la oportunidad, por mí, por el equipo y también por Nairo. Podemos hacerlo muy bien todavía", aseguró.