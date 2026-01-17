Van der Poel se apunta a última hora a la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm

Archivo - El ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel fue el ganador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2023 en categoría Elite masculina. - RAFA GOMEZ / SPRINTCYCLINGAGENCY - Archivo

BENIDORM (ALICANTE), 17 Ene. (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez) -

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel finalmente sí estará presente en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026, que se disputa este domingo, según confirmó la propia organización de la carrera.

"¡El campeón del mundo disputará el domingo la #CXWorldCup en Benidorm!", informó la Unión Ciclista Internacional de ciclocross este sábado a través de sus redes sociales.

Así, el siete veces campeón mundial de ciclocross defenderá su liderato, que ostenta con solo diez puntos de ventaja sobre el belga Thibau Nys, y vuelve a ser el gran favorito para alzarse con la victoria en la prueba qu eya conquistó en 2023.

Van der Poel aparecía en la convocatoria que hacía pública la Federación Neerlandesa de Ciclismo (KNWU) este lunes facilitada por el seleccionador de Países Bajos, Gerben De Knegt, para la cita en Benidorm. Sin embargo, a mediados de semana corrió el rumor de que renunciaría para descansar con el reto del Mundial de Huslt (Países Bajos) del domingo 1 de febrero en el horizonte. Una especulación que este sábado desaparece.

El neerlandés luchará la victoria parcial y aumentar su dominio frente a un Nys que ya venció la temporada pasada en la ciudad alicantina. A su vera, nombres tan potentes como los belgas Michael Vanthourenthout, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge o Toon Aerts que, aunque con más desventaja, también cuentan con opciones de triunfo global.