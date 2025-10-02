Varo Hernández y Viki Gómez lideran las esperanzas de medallas españolas en el Europeo de BMX y Flatland

Selección española de BMX que participará en el Campeonato de Europa de BMX Freestyle Park y Flatland 2025 de Eindhoven - RFEC

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española acude con siete integrantes al Campeonato de Europa de BMX Freestyle Park y Flatland 2025, que se disputa del 3 al 5 de octubre en Eindhoven (Países Bajos), con Varo Hernández y Viki Gómez al frente del combinado masculino y femenino en cuanto a que parten como mejores bazas, sobre el papel, para obtener medallas.

El Europeo de Park y Flatland de BMX arrance este viernes y el coordinador nacional, Javi Alonso, se lleva a Eindhoven a Saúl Vilar, Jaime Francisco y Teresa Fernández-Miranda, recién recuperada de una lesión, para las pruebas de BMX Park; mientras que en BMX Flatland competirán Varo Hernández, Viki Gómez, Alberto Moya y la joven de 17 años Dasha Rabanete.

Viki Gómez fue segunda en su especialidad en las citas europeas de 2023 y 2024 mientras que Varo Hernández logró la plata en 2021 y el bronce en 2023. Y el resto intentarán dar la sorpresa y cuajar buenas actuaciones.

La jornada del viernes 3 de octubre se destinará a las clasificatorias femenina y masculinas de Freestyle Park, mientras que el sábado 4 de octubre se disputarán las finales. En cuanto al Freestyle Flatland, el sábado se celebrarán los entrenamientos y durante el mismo domingo tendrán lugar tanto las clasificatorias como las finales.