Viladecans será salida de etapa en la Volta a Catalunya 2025

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial 'Viladecans The Style Outlets' de la localidad del Baix Llobregat acogerá una de las salidas de etapa de la Volta a Catalunya 2025, que se disputará del 24 al 30 de marzo y que ya tiene todas las salidas y llegadas de etapa definidas, aunque no un recorrido que se hará público próximamente.

"Tras su reciente participación como sede de llegada de una de las etapas de la pasada edición de la Volta, la ciudad del Baix Llobregat repetirá la experiencia y acogerá, en este caso, una salida de etapa", anunció la oganización.

Así, el centro 'Viladecans The Style Outlets' recibirá de nuevo al pelotón tras estrenarse en la Volta 2024 como llegada de una etapa que arrancó en Altafulla (Tarragona) y que tuvo como ganador a Axel Laurance (Deceuninck-Alpecin).

Situada en el área metropolitana de Barcelona, la ciudad de Viladecans cuenta con 67.000 habitantes y una ubicación geográfica privilegiada, desde el Delta del Llobregat y sus playas hasta la montaña del Massís del Garraf.

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, destacó positivamente el regreso de la Volta a la localidad. "En Viladecans disfrutamos mucho la última Volta Catalunya y nos ilusiona repetir la experiencia. Somos una ciudad con mucha tradición deportiva y los próximos años queremos convertirnos en un lugar de referencia para grandes eventos como la Volta Catalunya", comentó.

Por su parte, el director general de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, mostró su satisfacción por contar nuevamente con Viladecans como una de las sedes de la próxima edición de la Volta. "La relación que hemos tenido con Viladecans en los últimos años ha sido magnífica, su interés por la prueba y las facilidades que nos han puesto hace que nos sintamos muy satisfechos de volver un año después a la ciudad del Baix Llobregat", comentó.

"No me cabe duda de que viviremos un gran espectáculo ciclista, y que Viladecans The Style Outlets no podía ser mejor punto de salida para acoger la espectacular infraestructura que mueve una prueba UCI World Tour de estas dimensiones", añadió.

Con el anuncio de 'Viladecans The Style Outlets' como punto de salida de una de las siete etapas de la próxima edición de la Volta, la prueba desvela todos los puntos de salida y llegada de la próxima edición. "Próximamente sabremos cómo se unirán los diferentes puntos que formarán el rompecabezas de la tercera prueba por etapas más antigua del mundo", apremió la organización.