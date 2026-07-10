Villanueva del Pardillo acogerá los días 10 y 11 de octubre el 'Women In Bike'. - RFEC

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo han alcanzado este viernes un acuerdo para organizar los próximos 10 y 11 de octubre la gran fiesta de 'Women In Bike', el proyecto de la RFEC destinado a impulsar el ciclismo femenino y a seguir creando espacios de encuentro, visibilidad y disfrute en torno a la bicicleta para las mujeres.

La actividad principal del fin de semana será una marcha ciclista 'Women In Bike', que se celebrará el domingo 11 de octubre y en la que se permitirá la participación con todo tipo de bicicletas (carretera, MTB, paseo, e-bike). Para esta cita, en la que cada ciclista lucirá su prenda conmemorativa y contará con avituallamiento y todos los servicios necesarios, se ha diseñado un atractivo recorrido por los alrededores de Villanueva del Pardillo, con el objetivo de brindar a todas las participantes una gran jornada en un entorno ideal para la práctica de la bicicleta.

Más allá de la marcha, el evento aspira a convertirse en una celebración del ciclismo femenino. Para ello, la organización está diseñando un amplio programa de actividades que incluirá un circuito para que los hijos e hijas de las participantes puedan sumarse a esta fiesta de la bicicleta, exhibiciones de trial, actividades deportivas complementarias, charlas, concursos y un sorteo de bicicletas Rali. Además, durante todo el fin de semana habrá zonas de restauración para disfrutar del evento junto a familiares y amigas.

Gracias a este acuerdo, Villanueva del Pardillo se convertirá en un punto de encuentro para disfrutar de un fin de semana pensado para compartir bicicleta, deporte y ocio en un ambiente abierto, participativo y festivo. La RFEC y el Ayuntamiento anunciarán próximamente la fecha de apertura del plazo de inscripción, así como el programa completo de actividades.