Vingegaard asesta un golpe de autoridad en Carì y consolida la 'maglia rosa' del Giro

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease A Bike) lanza su ataque para ganar la decimosexta etapa del Giro de Italia 2026. - Europa Press/Contacto/Fabio Ferrarii

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) afianzó este martes su liderato en el Giro de Italia 2026 tras imponerse con autoridad en la decimosexta etapa de la ronda italiana entre Bellinzona y el alto de Carì, sumando su cuarto triunfo parcial de la 'Corsa Rosa' que deja prácticamente sentenciada.

Tras la última jornada de descanso, la carrera reanudaba su marcha adentrándose en el Cantón del Tesino con un trazado de 113 kilómetros sin apenas un metro de tregua que acumulaba casi 3.000 metros de desnivel positivo. La velocidad del pelotón y la dureza del perfil --con los dobles pasos por Torre y Leontica-- propiciaron una intensa batalla desde los primeros compases.

Un escenario que aprovecharon corredores de la entidad de Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Einer Rubio (Movistar Team), Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) o Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) buscaron la gloria a través de una fuga que, sin embargo, el pelotón mantuvo siempre bajo control.

Y a las faldas de la ascensión final a Carì, el exigente puerto de primera categoría de 11,6 kilómetros con pendientes que alcanzaban el 13 por ciento de desnivel, el equipo de la 'maglia rosa' asumió el mando de las operaciones de forma contundente. El asfixiante ritmo impuesto por la escuadra neerlandesa terminó por neutralizar a los últimos supervivientes de la escapada.

Incluso, esa alta cadencia terminó de seleccionar de forma drástica el grupo de favoritos, provocando que hombres importantes de la general como el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), segundo, o el australiano Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) cedieran terreno de manera prematura.

Ya en las rampas más duras del 'coloso' suizo, reducida la cabeza de carrera a un selecto grupo, la 'maglia rosa' dictó su ley. Vingegaard lanzó un ataque inapelable que nadie pudo contestar para marcharse en solitario hacia la línea de meta.

El líder cruzó la meta firmando un nuevo recital en alto, aventajando en poco más de un minuto al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quien ahora es segundo en la clasificación. Con este resultado, Jonas Vingegaard no sólo consolida su liderato y asesta un golpe de autoridad en el inicio de la decisiva tercera semana de competición, sino que amplía su colchón en la general de cara a las próximas e inminentes batallas que aguardan en los Dolomitas.