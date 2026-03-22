Vingegaard se erige como rival a batir en una exigente y montañosa Volta a Catalunya

Jonas Vingegaard - Europa Press/Contacto/Nico Vereecken

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) o el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) parten como grandes favoritos para coronarse a partir de este lunes en la 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que reunirá a 161 ciclistas de los 23 mejores equipos de mundo hasta el próximo domingo.

Durante siete días, los corredores cubrirán más de 1.080 kilómetros con la montaña como protagonista y con más de 20.000 metros de desnivel. Las tres primeras etapas, la inicial en Sant Feliu de Guíxols, la segunda entre Figueres y Banyoles y la tercera por el interior de la Costa Daurada, darán paso a tres días de alta montaña en Mataró-Vallter, la Seu d'Urgell-La Molina/Coll de Pal y Berga-Queralt, antes de cerrar la cita con el tradicional circuito de Montjuïc en Barcelona.

Un exigente recorrido en el que el pelotón, que cuenta con siete vencedores de Grandes Vueltas diferentes, tratarán de tomar el relevo de los dos últimos ganadores de la prueba catalana, los eslovenos Primoz Roglic (2025 y 2023) y Tadej Pogacar (2024).

Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia y vigente campeón de La Vuelta, debuta en la cita después de que una caída le impidiese participar en la edición de 2025. El danés se perfila como el principal favorito tras demostrar su buen estado de forma en la pasada París-Niza, que logró conquistar por primera vez.

Llegarán dispuestos a discutirle el triunfo hombres como Evenepoel, vigente campeón olímpico de ruta y de contrarreloj y que acude a la cita tras ser rescatado en el Teide el pasado sábado; Almeida, segundo en la última Vuelta; o Pidcock, que luchó hasta el final el pasado sábado con Pogacar por la Milán-San Remo.

Además de Vingegaard y Evenepoel, la Volta contará con otros cinco ganadores de Grandes Vueltas como el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), campeón del Giro de Italia 2019 y campeón olímpico de ruta en Tokio; el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), vencedor de la Volta 2016 y campeón de un Giro y una Vuelta; el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), campeón de La Vuelta 2023; el británico Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), ganador del Giro 2020; y el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), vencedor del Giro 2022.

El alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), el británico Oscar Onley (INEOS Grenadiers), el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), los españoles Enric Mas (Movistar Team) y Mikel Landa (Soudal Quick-Step), el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), el australiano Ben O'Connor (Jayco-AlUla), el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) o el canadiense Derek Gee (Lidl-Trek) también aspiran a hacer historia.

Entre los españoles, también estarán en la salida Marc Soler, Adrià Pericas (UAE Team Emirates-XRG), David De Cruz, Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5), Abel Balderstone, Jan Castellón y Sergi Darder (Caja Rural-Seguros RGA).

Sant Feliu de Guíxols dará comienzo a la ronda catalana con una etapa de 172,8 kilómetros y dos puertos puntuables, uno de ellos de primera categoría, el Alt de Sant Hilari Sacalm, camino de un final exigente en la Carretera de Girona. La segunda etapa recorrerá 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles, en la que, a pesar de llegar a los 2.000 metros de desnivel acumulado, tendrá solo un puerto de 3ª categoría como dificultad puntuable en sus primeros kilómetros, todo para favorecer un posible esprint masivo en el Passeig de Lluís Constans de Banyoles.

La Costa Daurada será la protagonista del tercer día de carrera, con 159,4 kilómetros de recorrido entre Mont-roig del Camp y Vila-seca; las Montañas de Prades y la Sierra del Montsant aparecerán en una jornada con tres puertos de montaña, entre los que destaca el emblemático Alto de La Mussara, de 1ª categoría.

En la cuarta jornada aparecerá la alta montaña, protagonista de tres etapas consecutivas. En la primera de ellas, los corredores partirán desde Mataró hacia la estación de esquí de Vallter, a más de 2.100 metros de altura, completando 173 exigentes kilómetros con dos puertos de montaña en su fase inicial.

La quinta etapa ofrecerá 155,3 kilómetros de recorrido entre la Seu d'Urgell y la cumbre de La Molina/Coll de Pal, que rozará los 4.500 metros de desnivel positivo; los escaladores se pondrán a prueba en cinco puertos de montaña, pasando la Sierra del Cadí para llegar a Coll de Pal, con 17 kilómetros de ascenso al 7% de desnivel medio desde la localidad de Bagà.

El último día de montaña, en la sexta etapa, ofrecerá 158,2 kilómetros entre la ciudad de Berga y la cima de Queralt, con cuatro puertos de montaña, incluido el Coll de Pradell, de categoría especial, un recorrido que podría definir al ganador de esta edición de la ronda catalana.

Por último, la ciudad de Barcelona será el escenario de la séptima y última etapa, 95,1 kilómetros con salida desde Plaça Espanya y siete vueltas al tradicional circuito con subida al Alto del Castell de Montjuïc.