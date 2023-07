Vingegaard: "El Tour siempre es un viaje, pero se me ha pasado volando"

"Espero volver el próximo año a por el tercero"



MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) agradeció a su equipo y su país el apoyo durante las últimas tres semanas para conquistar este domingo el Tour de Francia, por segundo año consecutivo, deseando volver el próximo "a por el tercero", después de una edición que se le pasó "volando".

"Me siento orgulloso y muy feliz. Hemos ganado la mejor carrera del mundo por segundo año consecutivo. El día de hoy ha sido fantástico y muy especial con tantísimos espectadores daneses apoyándome", dijo después de cruzar la meta en París.

El maillot amarillo pudo celebrar sin sobresaltos el triunfo en la ronda gala en la tradicional etapa con final en los Campos Elíseos. "Hoy quiero dar las gracias no solamente a mi familia y mi equipo: también a todo mi país, porque me han apoyado muchísimo. El Tour siempre es un viaje, pero se me ha pasado volando", afirmó.

Además, Vingegaard tuvo mención especial a su bonita lucha un año más con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). "Cada día ha sido diferente y muy duro, con una pelea preciosa entre Tadej y yo, y lo he disfrutado. Espero volver el próximo año para conseguir una tercera victoria", terminó.