La Volta a Catalunya 2027 repetirá un final de etapa en Queralt

El ciclista Tadej Pogacar en Queralt (Berguedà, Barcelona) en la Volta a Catalunya - VOLTA A CATALUNYA

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 106ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará del 22 al 28 de marzo de 2027, contará de nuevo con un final de etapa en el alto de Queralt, en una jornada que saldrá de una localidad por concretar y recorrerá previamente nuevos trazados por el Baix Berguedà antes de afrontar la ascensión a la cumbre.

La llegada a Queralt se incorporó por primera vez al recorrido de la prueba en la edición de 2024, con victoria del esloveno Tadej Pogacar tras más de seis décadas de ausencia de la carrera en la comarca del Berguedà.

Posteriormente, en 2026, el danés Jonas Vingegaard se anotó el triunfo en esta misma cima. Para la edición de 2027, la organización ya ha confirmado también los finales en alto en Espot y La Molina dentro del trazado de las siete etapas que componen la carrera.

El alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado para consolidar la presencia de la ronda catalana en el municipio. "Estamos contentos del vínculo que se ha creado entre la Volta y Berga, ya que, por cuarto año consecutivo, la capital del Berguedà volverá a acoger la prueba", ha celebrado.

"Este año, una parte importante de la etapa transcurrirá por tierras de la zona de Berga, lo que permitirá descubrir carreteras infinitas como las que podemos encontrar en la Toscana italiana, y finalizará en Queralt, uno de los lugares más emblemáticos de la Volta a Catalunya en los últimos años", ha afirmado.

Por su parte, el director general de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, ha subrayado el respaldo institucional recibido y la vinculación de la afición. "Después de la gran acogida que recibimos en Berga en el 2024, una ciudad que la Volta no visitaba desde hacía más de sesenta años, no podíamos imaginar que los años siguientes nos regalarían momentos tan especiales e imágenes que ya forman parte de la historia de la prueba", ha valorado.

"El compromiso del Ayuntamiento de Berga, la Diputació de Barcelona, y la Generalitat de Catalunya, así como el apoyo de las entidades locales que viven el ciclismo con una pasión extraordinaria, ha sido clave para que en el 2027 el Berguedà vuelva a tener un papel destacado en el recorrido de la Volta, con un final de etapa tan emblemático como el de Queralt", ha añadido.