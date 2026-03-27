Vueling pone en el aire el avión de la Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026

Avión de la compañía Vueling en conmemoración de la Grand Départ del Tour de Francia 2026 desde Barcelona - VUELING

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling ha presentado este viernes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat un Airbus A320 vinilado con motivo del Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026, una aeronave que desde ahora operará en la red de destinos europeos de la compañía como embajadora de la salida oficial de la ronda gala desde la capital catalana.

El acto de presentación, celebrado en el interior del propio avión, contó con la presencia del conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y presidente del área de deportes de la Diputación de Barcelona, David Escudé; el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme; y el exciclista navarro Miguel Induráin, cinco veces ganador de la carrera y actual embajador de Vueling para esta Grand Départ.

La aeronave forma parte del acuerdo por el que Vueling será aerolínea oficial de la salida del Tour de Francia 2026, cuya 113ª edición arrancará en Barcelona el próximo 4 de julio, en un evento que durante los próximos meses tendrá distintas acciones promocionales en la ciudad vinculadas a la prueba ciclista.

La directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, destacó el valor simbólico de la iniciativa. "Este avión no es solo un homenaje a una de las citas deportivas más importantes del mundo, sino un símbolo de nuestra conexión con Barcelona y París y de nuestra capacidad para unir culturas y ciudades. Estamos orgullosos de que este 'maillot amarillo' alado represente el inicio de un hito histórico para la ciudad", afirmó.

Por su parte, Berni Álvarez agradeció la implicación de la compañía en el proyecto y subrayó el impacto del evento. "El Grand Départ del Tour en Cataluña es una apuesta de país con la que queremos mostrar al mundo nuestro potencial como organizadores de grandes eventos internacionales, que trascienden el deporte y dejan también un legado social, económico y turístico", señaló.