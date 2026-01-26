La Vuelta al Algarve promociona la región en Fitur como simbiosis entre deporte y turismo

El exciclista profesional Luis Pasamontes participó en la presentación de la Vuelta al Algarve en Fitur 2026. - VUELTA AL ALGARVE

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta ciclista al Algarve, cuya próxima edición se disputará del 18 al 22 de febrero, ha promocionado la región en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, donde reforzó el posicionamiento de la prueba como uno de los principales eventos de la región y una herramienta de promoción turística de la región portuguesa a nivel nacional e internacional.

Al igual que en 2025, la Federación Portuguesa de Ciclismo fue invitada por Turismo do Algarve a presentar la edición de 2026 en el stand de Turismo de Portugal, en un momento dedicado a la divulgación de los 'Grandes Eventos Deportivos Algarve', subrayando el papel del deporte como motor de promoción del territorio, de captación de visitantes y de lucha contra la estacionalidad.

Durante la presentación, llevada a cabo por el exciclista profesional del Movistar Team Luis Pasamontes, se destacó la dimensión internacional de la Volta ao Algarve y su capacidad única para recorrer el territorio, acercarse a las poblaciones y mostrar el Algarve en movimiento, de forma auténtica, continua y próxima a las personas.

NOVEDADES DE LA EDICIÓN DE 2026

Integrada en la categoría UCI ProSeries 2.Pro, la 52 edición de la Volta ao Algarve contará con cinco etapas, en las que se recorrerán 673,6 kilómetros, uniendo la costa con el interior de la región.

La carrera partirá de Vila Real de Santo António y finalizará en el emblemático Alto do Malhão, en Loulé. La contrarreloj de Vilamoura, la inédita ascensión al Alto da Fóia y la introducción de los 'puntos calientes' son algunas de las principales novedades de esta edición.

Este conjunto de innovaciones permitirá "hacer la carrera más interesante desde el punto de vista deportivo, añadiendo aún más valor a la Volta ao Algarve", subrayó Cándido Barbosa, presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo.

El pelotón de 2026 estará compuesto por 24 equipos, entre ellos 12 formaciones WorldTour, 3 equipos ProTeam y las 9 continentales portuguesas.

Entre los equipos ya confirmados se encuentra el UAE Team Emirates-XRG, que estará liderado por el portugués Joao Almeida, segundo clasificado en 2025, tan solo por detrás del danés Jonas Vingegaard.

La edición de 2026 marcará también el esperado reencuentro entre Joao Almeida y Juan Ayuso, antiguos compañeros de equipo y ahora rivales. Será el primer duelo entre ambos desde la salida del ciclista español del UAE Team Emirates-XRG para incorporarse a la Lidl-Trek.

Entre las estrellas ya confirmadas figuran igualmente Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) y Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), entre otros grandes nombres del ciclismo internacional.

Durante la presentación también se dieron a conocer datos del Estudio de Impacto de la Volta ao Algarve 2025, que confirman la relevancia de la prueba como activo estratégico para el territorio. La edición anterior mostró un impacto global de 36,5 millones de euros, incluyendo 8,6 millones de euros de impacto económico directo y 27,9 millones de euros de retorno mediático, con transmisión en 78 países.

El presidente de Turismo do Algarve, André Gomes, destacó que "la Volta ao Algarve es un escaparate de excelencia para la región, por su dimensión internacional y por la visibilidad que garantiza en mercados estratégicos".

"Más allá del espectáculo deportivo, la prueba refuerza el posicionamiento del Algarve como destino preparado para acoger grandes eventos y contribuye a atraer visitantes fuera de la temporada alta", añadió Gomes.