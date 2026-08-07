Archivo - La Vuelta modifica el recorrido de la etapa 20 por desprendimientos en el Alto de Hazallanas - UNIPUBLIC/LA VUELTA - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización de La Vuelta 2026 ha anunciado una modificación del recorrido de la etapa 20, de 187 kilómetros entre La Calahorra y Collado del Alguacil (Granada), sustituyendo la subida al Alto de Hazallanas por la ascensión al Puerto de El Duque.

Los desprendimientos provocados por un temporal en febrero impiden el paso de la carrera por el trazado inicialmente previsto, por lo que los organizadores han diseñado un recorrido alternativo muy similar al previsto y que mantiene "la esencia, la dureza y la exigencia de la penúltima etapa".

"Los desprendimientos ocasionados por el temporal registrado el pasado mes de febrero han afectado a la carretera de acceso al Alto de Hazallanas, impidiendo que el puerto reúna las condiciones necesarias para el paso de La Vuelta", desveló la organización.

Para respetar al máximo el trazado original, se ha optado por sustituir el ascenso al Alto de Hazallanas por la inédita ascensión al Puerto de El Duque, lo que permite mantener un perfil casi idéntico con un nuevo puerto que comparte su tramo final con la subida prevista inicialmente.

Con esta modificación, los ciclistas deberán afrontar dos subidas al Puerto de El Purche y una al Puerto de El Duque antes de la ascensión final al inédito Collado del Alguacil. El kilometraje de la etapa se mantendrá prácticamente idéntico al planteado originalmente con un nivel de dureza y exigencia en la línea con el trazado presentado en diciembre.

"La organización de La Vuelta agradece la colaboración de las administraciones y organismos implicados, cuyo trabajo conjunto ha permitido definir la mejor alternativa posible para garantizar el desarrollo de la etapa con las máximas garantías de seguridad", apuntó La Vuelta.