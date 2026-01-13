La Vuelta, premiada por la APDM en el año de su 90 aniversario

Archivo - Ciclistas durante el final de la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 3 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España tiene su salida y llegada en Bilbao. - David de Haro - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha concedido uno de sus premios APDM 2025 a La Vuelta a España, con motivo de su 90 aniversario, como reconocimiento a una trayectoria excepcional que ha convertido a la carrera "en uno de los grandes referentes del ciclismo mundial y en un acontecimiento deportivo de primer orden" para España.

"A lo largo de nueve décadas de historia, La Vuelta ha sido mucho más que una competición ciclista consolidándose como un escaparate internacional de la imagen de España y proyectando al exterior su diversidad geográfica, cultural y paisajística, así como la riqueza de sus pueblos y territorios. Cada edición ofrece una narrativa única que conecta deporte, territorio e identidad", recalcó la asociación.

Así, también ha convertido a la prueba en una ventana privilegiada desde la que millones de espectadores de todo el mundo descubren la pluralidad y el carácter del país. Desde las grandes capitales hasta los municipios más pequeños, La Vuelta ha sabido integrar el ciclismo de élite con el protagonismo del territorio, situando a pueblos, comarcas y enclaves históricos en el centro del relato deportivo.

Esa capacidad para unir competición, cultura y promoción territorial ha hecho de la carrera un instrumento de cohesión, de visibilidad y de orgullo colectivo, y uno de los principales activos del deporte español a nivel internacional. "Este reconocimiento quiere expresar también el respaldo del periodismo deportivo a una prueba que goza del respeto y el cariño unánime de aficionados, equipos y profesionales del ciclismo", aseguró la APDM.

En este sentido, la asociación considera oportuno subrayar que los incidentes acontecidos en la última edición, que impidieron su normal desarrollo y ofrecieron "una imagen insólita de la carrera que no empañan ni representan la historia de La Vuelta, y ponen de relieve los riesgos que entraña la interferencia de intereses ajenos al deporte en un acontecimiento deportivo de alcance global".

"La Vuelta a España forma parte del patrimonio deportivo y cultural del país. Con este premio, la APDM reconoce su pasado, celebra su presente y reafirma su confianza en su futuro como uno de los grandes símbolos del deporte español, capaz de seguir evolucionando sin perder su esencia ni su vínculo con la sociedad", sentenció.