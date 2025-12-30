'Women In Bike' continúa afianzándose como una referencia en el impulso del ciclismo femenino en España

Women In Bike cierra 2025 con más de 30.000 quedadas femeninas organizadas desde su nacimiento. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
'Women In Bike', proyecto de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), continúa batiendo récords y afianzándose como una referencia indiscutible en el impulso del ciclismo femenino en España que desde su nacimiento en 2018 suma más de 30.000 quedadas y más 140.000 inscripciones.
Este proyecto, que nació en colaboración con Movistar, no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha y ha logrado construir la mayor comunidad de mujeres ciclistas de nuestro país. Más de 430 mujeres han pasado ya por el proyecto como líderes 'Women In Bike', convirtiéndose en auténticas embajadoras del ciclismo femenino y dinamizando quedadas por todo el territorio nacional.
Gracias a su dedicación y compromiso, 'Women In Bike' ha conseguido acercar la bicicleta a miles de mujeres, fomentando la práctica ciclista tanto desde una vertiente recreativa como deportiva, y promoviendo hábitos de vida saludables y valores asociados al deporte.
Desde su creación, el movimiento acumula más de 30.000 quedadas organizadas en toda España, con más de 140.000 inscripciones registradas, unas cifras que reflejan de manera fiel el enorme impacto y el potencial de crecimiento de esta comunidad. Unos datos que confirman a 'Women In Bike' como una iniciativa pionera y de éxito dentro del panorama deportivo nacional.
Las líderes 'Women In Bike' cuentan, además, con distintos beneficios que refuerzan su labor, como equipación identificativa, acceso a dorsales para marchas cicloturistas, formación específica y otras ventajas que contribuyen a seguir impulsando y dando visibilidad a su labor voluntaria como motor del proyecto.
El presidente de la RFEC, José Vicioso, destacó la relevancia de esta evolución: "Para nosotros como Federación es una gran satisfacción ver cómo el ciclismo femenino sigue avanzando cada año, tanto en lo deportivo como en lo social. En este último sentido, Women In Bike sigue creciendo como un proyecto de éxito rotundo que nos enorgullece seguir impulsando y fortaleciendo".
Con presencia en todos los rincones de España y una comunidad en constante expansión, 'Women In Bike' continúa escalando nuevas cotas y reafirmando su papel como herramienta clave para el desarrollo, la visibilidad y la crecimiento del ciclismo femenino, consolidándose como uno de los proyectos estratégicos más relevantes de la RFEC.
La coordinadora del proyecto 'Women In Bike', Bea Porto, resaltó el "firme compromiso" de seguir haciendo de 'Women In Bike' "una referencia" para todas aquellas mujeres que "quieren iniciarse en la práctica ciclista o que ya ruedan de forma habitual". "Queremos seguir otorgando visibilidad a la mujer ciclista y fomentando el ciclismo en su vertiente deportiva y recreativa", afirmó.