Wout van Aert correrá La Vuelta 2026: "Tengo asuntos pendientes"

Archivo - El ciclista belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), durante el Tour de Francia. - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) volverá a correr La Vuelta a España, carrera en la que tiene "asuntos pendientes" tras su retirada en 2024 a causa de una grave caída, en una temporada en la que también participará en el Tour de Francia, después de un intensa campaña de clásicas de primavera y antes de culminar el curso en el Mundial de Canadá.

El belga comienza su octava temporada con los colores amarillo y negro del equipo neerlandés mermado tras su rotura de tobillo sufrida en el ciclocross de Mol (Bélgica). Sin embargo, se mantiene esperanzado y con el objetivo de "estar presente en primavera, desde la Omloop Het Nieuwsblad hasta Roubaix". "Quiero mostrarme en todas partes y aprovechar cada oportunidad que se me presente", afirmó Van Aert en declaraciones facilitadas por la escuadra.

"A diferencia de temporadas anteriores, volveré a la línea de salida de las clásicas italianas Strade Bianche y Milán-San Remo. Tras mi victoria en Siena durante el Giro de Italia del año pasado, me di cuenta de que la Strade Bianche, a pesar de los cambios en el recorrido, sigue siendo muy adecuada para mis cualidades. Considero que la Strade Bianche y la Milán-San Remo están entre las carreras más bonitas de la temporada, así que definitivamente no quiero perdérmelas en 2026", informó.

Buscará agrandar su palmarés en los 'Monumentos' donde se citará con el neerlandés Mathieu van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar. "Por supuesto, monumentos como el Tour de Flandes, la París-Roubaix y la Milán-San Remo siguen siendo los principales objetivos de la temporada, pero cada carrera que empiezo también significa mucho para mí", añadió Van Aert.

Wout Van Aert también tendrá varios objetivos importantes este verano, como el Critérium du Dauphiné (a partir de 2026, rebautizado como Tour Auvergne-Rhône-Alpes) y el Tour de Francia donde cuenta con diez victorias de etapa. "Cuando veo el recorrido del Tour de Francia, la contrarreloj por equipos me llama la atención de inmediato", explicó.

"Mi primer Tour en 2019 empezó con una contrarreloj por equipos en Bruselas, y la ganamos. Sigue siendo un recuerdo muy especial para mí. Para la próxima temporada, contaremos con un equipo potente y también veo varias oportunidades de intentar ganar etapas", agregó.

Y tras la ronda gala, Van Aert se centrará en La Vuelta a España donde sufrió una dura caída camino de Los Lagos de Covadonga en 2024 que le obligó a abandonar cuando lideraba tanto la clasificación por puntos como la de la montaña y había conquistado tres etapas. "Todavía tengo asuntos pendientes en La Vuelta. Fue una salida dolorosa en 2024, pero volveré con mucha motivación. Como equipo, sin duda podemos lograr algo especial allí", confesó.

"Además, el Mundial de Canadá me ronda la cabeza desde hace tiempo. Veo La Vuelta como una preparación ideal para estar a mi mejor nivel allí", comentó Van Aert que su principal objetivo es "ganar un 'Monumento' en 2026": "Sería la guinda del pastel de mi carrera".