La XXXV Challenge Ciclista Mallorca contará con ocho WorldTeams y siete equipos españoles

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca volverá a ser el punto de partida de la temporada ciclista en Europa a partir del miércoles 28 de enero de 2026, con la participación de ocho equipos WorldTeam y una destacada presencia nacional, con hasta siete formaciones españolas en el pelotón.

En la máxima categoría competirán Movistar Team, EF Pro EasyPost, Red Bull-Bora Hansgrohe, Lotto-Intermarché, UAE Team Emirates XRG, Uno-X Mobility, Team Jayco-AlUla y XDS Astana Team.

Mientras, en el bloque de ProTeams tomarán parte, entre otros, los españoles Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma y Burgos Burpellet BH, junto a Tudor Pro Cycling Team, Bardiani CSF-7 Saber, TotalEnergies, Team Flanders-Baloise, Unibet Rose Rockets y Team Polti VisitMalta.

La representación española se completa con el equipo continental Illes Balears Arabay Cycling y la selección española sub-23, en una edición que volverá a reunir a algunas de las principales estructuras del pelotón internacional y a buena parte de los equipos nacionales en el inicio del calendario europeo.