Zwift amplía su mapa de París con la icónica subida a Montmartre por la llegada del Tour de Francia. - ZWIFT

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de fitness virtual Zwift, colaboradora oficial del Tour de Francia, ha ampliado su mapa de París incorporando por primera vez la subida adoquinada hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre con motivo de la llegada de la ronda francesa en esta edición de 2026.

Esta actualización ha duplicado prácticamente el tamaño del mapa original creado en 2020 para recrear el circuito de los Campos Elíseos, reflejando así el renovado recorrido de la ronda francesa. La compañía ha impulsado esta iniciativa con el objetivo de trasladar la emoción de la carrera a su comunidad y ofrecer nuevas experiencias de entrenamiento y competición.

La expansión del mapa ha integrado el nuevo segmento de montaña de Montmartre, tres nuevos sprints denominados Église, Tchou Tchou y Monceau, y un total de diez rutas inéditas, distribuidas en ocho para ciclismo y dos para carrera a pie.

Entre los nuevos recorridos han destacado propuestas adaptadas a todos los niveles de preparación física, que abarcan desde circuitos rápidos como 'Loop de loop de loop', de 7,2 kilómetros, hasta retos de mayor distancia como 'Paris Toujours', de 69,2 kilómetros, o 'Heart of Montmartre', de 74,5 kilómetros.

Asimismo, la ampliación de este escenario servirá de marco para la celebración de 'Tour Fever', un reto programado del 6 de julio al 16 de agosto que propone cinco etapas inspiradas en el Tour de Francia y en el Tour de France Femmes avec Zwift. Cada una de las etapas ha contado con un recorrido largo y otro corto que permanecerán disponibles durante una semana.

Además, se habilitará una semana adicional para que los participantes puedan completar aquellas pruebas que hayan dejado pendientes. Los usuarios que participen en la campaña han tenido la opción de desbloquear diferentes recompensas exclusivas a medida que completen los recorridos previstos de las etapas, que incluyen combinaciones como Casse-Pattes o Hell of the North.

De este modo, quienes finalicen siete de las diez rutas han obtenido 500 XP, y aquellos que completen el desafío al completo han conseguido el gorro Tour Fever Bucket Hat. Superar las cinco etapas ha dado acceso a equipamientos especiales, mientras que completar los trazados largos de la cuarta etapa ha desbloqueado el maillot femenino de L'Étape du Tour de France Femmes.

Coincidiendo con el lanzamiento de la campaña estival, la tienda virtual Drop Shop ha recibido la mayor actualización de su historia con la incorporación de nuevos cuadros y ruedas de marcas como Cervélo, Cannondale, Giant, Wilier, Reserve, Cadex y Miche. Zwift ha desarrollado esta innovación manteniendo la cultura del videojuego en el ADN de la compañía.