Adam Walton 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Mallorca Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Mallorca Championships, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al australiano Adam Walton por 6-4, 7-5 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Alejandro Davidovich Fokina logró un break en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el décimo juego. Davidovich Fokina rompió el servicio de Walton en el undécimo juego y luego mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 54% para Davidovich Fokina y 63% para Walton. Davidovich Fokina ganó 24 de 46 puntos en su primer servicio, mientras que Walton ganó 32 de 46. Ambos jugadores cometieron 1 doble falta durante el partido. Davidovich Fokina logró 6 aces, mientras que Walton consiguió 4.



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