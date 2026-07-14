Adolfo Vallejo 2 - 0 Miguel Damas: resumen y estadísticas del partido de Swedish Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.





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El tenista paraguayo Adolfo Vallejo ha avanzado a los octavos de final del torneo Swedish Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Miguel Damas por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-3 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Adolfo Vallejo logró cuatro 'breaks', mientras que Miguel Damas consiguió dos. Vallejo rompió el servicio de Damas en los juegos 1, 3, 5 y 9, mientras que Damas logró romper el servicio de Vallejo en los juegos 2 y 8. En el segundo set, Vallejo mantuvo su servicio en todos los juegos y rompió el servicio de Damas en el juego 8, asegurando así la victoria. En cuanto a las estadísticas de saque, Adolfo Vallejo tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y ganó el 65% de sus puntos de servicio.



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