Adrian Mannarino 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a la final del torneo de Libema Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar por la vía rápida al francés Adrian Mannarino con un resultado de 6-4, 6-0. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de su oponente en tres ocasiones, mientras que Adrian Mannarino consiguió dos 'breaks'. El set finalizó con un marcador de 6-4 a favor de De Minaur. En el segundo set, De Minaur dominó completamente, rompiendo el servicio de Mannarino en todos los juegos y cerrando el set 6-0 sin conceder ningún juego. En cuanto a las estadísticas de saque de Alex de Minaur, su porcentaje de primer servicio fue del 58%, ganando el 60% de los puntos con su servicio y logrando 4 aces.



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