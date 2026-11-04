AEK Athenas 2 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

AEK Athenas 2 - 3 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.

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El Real Madrid se impuso este miércoles al AEK Athenas por 2-3 en un partido disputado en la Allwyn Arena. Los locales se adelantaron en el minuto 12 con un gol de Aboubakary Koita, asistido por Luka Jovic. Sin embargo, los blancos igualaron el marcador en el 32' gracias a Jude Bellingham, tras un pase de Marc Cucurella. El AEK volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Stavros Pilios en el 75', pero el conjunto madrileño respondió rápidamente con Kylian Mbappe anotando en el 78' tras una asistencia de Denzel Dumfries. Federico Valverde selló la victoria para los visitantes en el tiempo de descuento, aprovechando un pase de Brahim Diaz en el 90+2'.

El equipo visitante dominó el encuentro con una posesión del 70% y un total de 24 remates, destacando la actuación de Kylian Mbappe como el jugador más participativo en ataque. El partido también estuvo marcado por la expulsión de Aboubakary Koita en el tiempo de descuento, lo que dejó al AEK con un jugador menos en los minutos finales. A pesar de la revisión del VAR en el minuto 28, no se tomaron medidas adicionales. El resultado mantiene al Real Madrid en la lucha por los puestos de clasificación directa a los octavos de final de la competición.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: AEK ATHENAS 2 - REAL MADRID 3 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

AEK ATHENAS: Alberto Brignoli; Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lazaros Rota; Aboubakary Koita, Kervin Arriaga, Kaan Kairinen (Barnabas Varga, min.60), Lovro Majer (Zini, min.53); Luka Jovic (Oleksandr Zubkov, min.88), Mijat Gacinovic (Razvan Marin, min.60).REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eder Militao, Marc Cucurella (Alvaro Carreras, min.82), Denzel Dumfries, Antonio Ruediger; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior (Brahim Diaz, min.81), Jude Bellingham (Carlos Espi, min.86), Bernardo Silva (Endrick, min.67), Yan Diomande (Federico Valverde, min.67), Kylian Mbappe.

-GOLES

1-0, min.12: Aboubakary Koita (Luka Jovic) .1-1, min.32: Jude Bellingham (Marc Cucurella) .2-1, min.75: Stavros Pilios (Aboubakary Koita) .2-2, min.78: Kylian Mbappe (Denzel Dumfries) .2-3, min.90(+2): Federico Valverde (Brahim Diaz) .

-ÁRBITRO

Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Stefano Alassio, en el VAR: Aleandro Di Paolo y Valerio Marini. Amonestó a Kervin Arriaga (min.34), y, además expulsó con tarjeta roja Aboubakary Koita (min.90+6), por parte de AEK ATHENAS. Amonestó a Marc Cucurella (min.66), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.28: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.Min.29: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Allwyn Arena

Estadísticas del partido

Estadística AEK Athenas Real Madrid Goles 2 3 Remates Fuera 2 9 Remates 9 24 Pases Totales 285 629 Corners 0 7 Faltas 9 17 Posesión 30% 70% Tiros Bloqueados 2 7 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 3 Ataques 64 135 Ataques Peligrosos 35 75 Centros 17 30 Saques de Banda 15 14 Saques de Portería 9 4 Tratamientos 2 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 19 9 Paradas 5 3 Contra Golpes 2 3

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 12 4 2 Real Madrid 12 4 3 Barcelona 9 4 4 Aston Villa 9 4 5 Liverpool 9 4 6 Sporting CP 9 4 7 Real Betis 9 3 8 Bayern Munich 8 4 9 Arsenal 7 3 10 VfB Stuttgart 7 4 11 Como 6 3 12 Manchester City 6 3 13 Club Brugge 6 3 14 Inter 6 4 15 LASK 6 4 16 Borussia Dortmund 6 3 17 Manchester United 6 4 18 Galatasaray 6 4 19 Fenerbahce 5 4 20 Roma 4 4 21 Shakhtar Donetsk 4 4 22 PSV Eindhoven 4 3 23 Atlético de Madrid 4 4 24 Bodo/Glimt 4 4 25 Napoles 3 3 26 Sabah FK 3 3 27 Lens 3 3 28 Leipzig 3 3 29 Villareal 3 4 30 AEK Athenas 3 4 31 Feyenoord 3 4 32 Slavia Prague 1 3 33 Viking 1 3 34 Lille 1 4 35 Oporto 0 3 36 Slovan Bratislava 0 4

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