Alejandro Davidovich Fokina 3 - 0 Fabian Marozsan: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al húngaro Fabian Marozsan por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-0, 6-3 en 1 hora y 20 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Alejandro Davidovich Fokina logró dos 'breaks' en el tercer y noveno juego, ganando el set 6-3. Marozsan mantuvo su servicio en tres ocasiones, mientras que Davidovich Fokina lo hizo en cuatro. - **Set 2:** Davidovich Fokina dominó completamente, logrando tres 'breaks' y no cediendo ningún juego, cerrando el set 6-0. - **Set 3:** El set finalizó 6-3 a favor de Davidovich Fokina, quien consiguió un 'break' en el sexto juego. Ambos jugadores mantuvieron su servicio en varias ocasiones, pero Davidovich Fokina fue más efectivo. **Estadísticas destacadas de Alejandro Davidovich Fokina:** - 1st Serve Percentage: 63% - Aces: 9 - Double Faults: 1 - Total Points Won: 87 Davidovich Fokina avanzó sin ceder ningún set, mostrando solidez en su servicio y efectividad en los puntos de ruptura.



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