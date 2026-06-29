Alejandro Davidovich Fokina 3 - 0 Juan Manuel Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al argentino Juan Manuel Cerundolo por 6-4, 6-4, 7-6 en 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Davidovich Fokina logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4. En el segundo set, repitió la fórmula rompiendo el servicio de Cerundolo en el quinto juego, asegurando nuevamente el set por 6-4. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron breaks, llevándolos a un tiebreak en el que Davidovich Fokina se impuso 7-2. Davidovich Fokina no concedió ningún set, mostrando solidez en su servicio con un 1st Serve Percentage del 62% y ganando el 65% de sus puntos de servicio. Además, no cometió dobles faltas y no logró aces durante el partido.



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