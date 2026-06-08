Alejandro Davidovich Fokina 1 - 2 Mattia Bellucci: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de junio de 2026.





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El tenista italiano Mattia Bellucci ha avanzado a los octavos de final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-2, 6-7, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Mattia Bellucci logró romper el servicio de Alejandro Davidovich Fokina en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. Durante el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Davidovich Fokina se impuso en el tie-break por 7-5, ganando el set 7-6. En el tercer set, Bellucci dominó con tres quiebres de servicio, cerrando el set y el partido con un 6-1. En términos de estadísticas, Bellucci tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 13 aces y 5 quiebres de servicio en total. Por su parte, Davidovich Fokina tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, con 8 aces y 1 quiebre de servicio.



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