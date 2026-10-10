Alejandro Tabilo 1 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.





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El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al chileno Alejandro Tabilo por 4-6, 7-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 49 minutos. En el primer set, Alejandro Tabilo logró un break en el tercer juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero Carreno Busta se impuso en el tie-break por 7-6. En el tercer set, hubo múltiples breaks de servicio, pero Carreno Busta consiguió cerrar el set y el partido con un 6-4. Durante el partido, Carreno Busta tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 48% de los puntos con su primer servicio, mientras que Tabilo tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio y ganó el 50% de los puntos con su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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