Alejandro Tabilo 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Swiss Indoors Basel (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al chileno Alejandro Tabilo con un resultado de 6-4, 6-2 en 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-4. En el segundo set, Jodar consiguió dos breaks consecutivos en los primeros juegos, lo que le permitió establecer una ventaja cómoda y cerrar el set 6-2. Estadísticas de saque de Rafael Jodar: tuvo un 67% de efectividad en el primer servicio, ganó el 64% de los puntos con su primer servicio y el 50% con el segundo. Además, logró 3 aces y cometió 1 doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



