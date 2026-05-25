Aleksandar Kovacevic 0 - 3 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Aleksandar Kovacevic por la vía rápida (1-6, 0-6, 4-6) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Rafael Jodar mostró un dominio claro al romper el servicio de Kovacevic en dos ocasiones, finalizando el set con un marcador de 1-6. Durante el segundo set, Jodar continuó con su superioridad, logrando romper el servicio de su oponente en tres ocasiones y cerrando el set con un contundente 0-6. En el tercer set, aunque Kovacevic logró mantener su servicio en varias ocasiones, Jodar consiguió romper el servicio una vez, asegurando su victoria con un 4-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 78% de los puntos jugados con su servicio, mientras que Aleksandar Kovacevic tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio y ganó el 50% de los puntos jugados con su servicio.



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