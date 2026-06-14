Alemania 7 - 1 Curazao | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Alemania 7 - 1 Curazao: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Alemania ha ganado este domingo por 7-1 a Curazao en su primer partido del Grupo E del Mundial 2026, en un encuentro donde los germanos mostraron su superioridad desde el principio. El equipo de Julian Nagelsmann abrió el marcador temprano con un gol de Felix Nmecha en el minuto 6. Curazao logró empatar momentáneamente con un tanto de Livano Comenencia en el minuto 21, pero los alemanes retomaron el control rápidamente. Nico Schlotterbeck puso el 2-1 en el minuto 38, y Kai Havertz amplió la ventaja a 3-1 justo antes del descanso con un penalti en el tiempo añadido. En la segunda mitad, Alemania continuó dominando y Jamal Musiala anotó el 4-1 en el minuto 47. Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz, en los minutos 68, 78 y 88 respectivamente, completaron la goleada. Havertz fue especialmente participativo en el ataque, destacando con dos goles. Alemania controló el partido con un 65% de posesión y 26 remates, mientras que Curazao apenas inquietó con 8 disparos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ALEMANIA 7 - CURAZAO 1 (3-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (Waldemar Anton, min.83), Jonathan Tah (Antonio Ruediger, min.72), Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown (David Raum, min.72); Felix Nmecha (Leon Goretzka, min.72), Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala (Deniz Undav, min.64), Florian Wirtz, Kai Havertz.
CURAZAO: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong (Gervane Kastaneer, min.82); Jurgen Locadia (Jearl Margaritha, min.65), Sontje Hansen (Jeremy Antonisse, min.46).
--GOLES.
1-0, min.6: Felix Nmecha (Florian Wirtz) .
1-1, min.21: Livano Comenencia.
2-1, min.38: Nico Schlotterbeck (Nathaniel Brown) .
3-1, min.45(+5): Kai Havertz, de penalti.
4-1, min.47: Jamal Musiala (Joshua Kimmich) .
5-1, min.68: Nathaniel Brown (Deniz Undav) .
6-1, min.78: Deniz Undav (Joshua Kimmich) .
7-1, min.88: Kai Havertz (Deniz Undav) .
--ÁRBITRO.
Jalal Jayed, asistido en las bandas por Zakaria Brinsi y Mustapha Akarkad, en el VAR: Hamza El Fariq y Nicolas Gallo. por parte de ALEMANIA. por parte de CURAZAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
NRG Stadium (68.021 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Alemania
| Curazao
|Goles
| 7
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 6
|Remates
| 26
| 8
|Pases Totales
| 617
| 356
|Corners
| 8
| 1
|Faltas
| 18
| 11
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 6
| 0
|Ataques
| 137
| 76
|Ataques Peligrosos
| 81
| 21
|Centros
| 20
| 7
|Saques de Banda
| 17
| 9
|Saques de Portería
| 7
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 12
| 18
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Alemania
| 3
| 1
|2
| Clasificado
| Ecuador
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Costa de Marfil
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Curazao
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 7-1
| Curacao
-Últimos Resultados de Alemania.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 7-1
| Curacao
-Últimos Resultados de Curazao.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 7-1
| Curacao
-Próximos partidos de Alemania.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/06/2026 22:00
| World Cup Grp. E
| Germany
| Ivory Coast
|25/06/2026 22:00
| World Cup Grp. E
| Ecuador
| Germany
-Próximos partidos de Curazao.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/06/2026 02:00
| World Cup Grp. E
| Ecuador
| Curacao
|25/06/2026 22:00
| World Cup Grp. E
| Curacao
| Ivory Coast