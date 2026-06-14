Alemania 7 - 1 Curazao | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Alemania 7 - 1 Curazao: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

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Alemania ha ganado este domingo por 7-1 a Curazao en su primer partido del Grupo E del Mundial 2026, en un encuentro donde los germanos mostraron su superioridad desde el principio. El equipo de Julian Nagelsmann abrió el marcador temprano con un gol de Felix Nmecha en el minuto 6. Curazao logró empatar momentáneamente con un tanto de Livano Comenencia en el minuto 21, pero los alemanes retomaron el control rápidamente. Nico Schlotterbeck puso el 2-1 en el minuto 38, y Kai Havertz amplió la ventaja a 3-1 justo antes del descanso con un penalti en el tiempo añadido. En la segunda mitad, Alemania continuó dominando y Jamal Musiala anotó el 4-1 en el minuto 47. Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz, en los minutos 68, 78 y 88 respectivamente, completaron la goleada. Havertz fue especialmente participativo en el ataque, destacando con dos goles. Alemania controló el partido con un 65% de posesión y 26 remates, mientras que Curazao apenas inquietó con 8 disparos.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ALEMANIA 7 - CURAZAO 1 (3-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (Waldemar Anton, min.83), Jonathan Tah (Antonio Ruediger, min.72), Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown (David Raum, min.72); Felix Nmecha (Leon Goretzka, min.72), Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala (Deniz Undav, min.64), Florian Wirtz, Kai Havertz.



CURAZAO: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong (Gervane Kastaneer, min.82); Jurgen Locadia (Jearl Margaritha, min.65), Sontje Hansen (Jeremy Antonisse, min.46).



--GOLES.

1-0, min.6: Felix Nmecha (Florian Wirtz) .

1-1, min.21: Livano Comenencia.

2-1, min.38: Nico Schlotterbeck (Nathaniel Brown) .

3-1, min.45(+5): Kai Havertz, de penalti.

4-1, min.47: Jamal Musiala (Joshua Kimmich) .

5-1, min.68: Nathaniel Brown (Deniz Undav) .

6-1, min.78: Deniz Undav (Joshua Kimmich) .

7-1, min.88: Kai Havertz (Deniz Undav) .





--ÁRBITRO.

Jalal Jayed, asistido en las bandas por Zakaria Brinsi y Mustapha Akarkad, en el VAR: Hamza El Fariq y Nicolas Gallo. por parte de ALEMANIA. por parte de CURAZAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

NRG Stadium (68.021 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Alemania Curazao Goles 7 1 Remates Fuera 7 6 Remates 26 8 Pases Totales 617 356 Corners 8 1 Faltas 18 11 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 8 0 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 6 0 Ataques 137 76 Ataques Peligrosos 81 21 Centros 20 7 Saques de Banda 17 9 Saques de Portería 7 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 12 18 Paradas 1 4 Contra Golpes 0 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 3 1 2 Clasificado Ecuador 0 0 3 Tercero ¿? Costa de Marfil 0 0 4 Eliminado Curazao 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Últimos Resultados de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Últimos Resultados de Curazao.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Próximos partidos de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Germany Ivory Coast 25/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Ecuador Germany









-Próximos partidos de Curazao.

