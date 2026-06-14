Alemania 7 - 1 Curazao | Resumen, goles y resultado del partido de hoy - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Alemania ha conseguido una contundente victoria este domingo por 7-1 frente a Curazao en el NRG Stadium, en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Los alemanes dominaron desde el inicio, con una posesión del 65% y 26 remates totales, destacando la actuación de Kai Havertz, quien anotó dos goles, incluido un penalti en el tiempo añadido de la primera mitad. Felix Nmecha abrió el marcador en el minuto 6, pero Livano Comenencia igualó para Curazao en el 21. Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja a Alemania en el 38, y Havertz amplió la diferencia antes del descanso. En el segundo tiempo, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz sellaron la goleada. Curazao, a pesar de su esfuerzo, no pudo contener el ataque germano, que fue constante y efectivo.
Goleadores en orden cronológico: Felix Nmecha '6, Livano Comenencia '21, Nico Schlotterbeck '38, Kai Havertz '45 (+5) (P), Jamal Musiala '47, Nathaniel Brown '68, Deniz Undav '78, Kai Havertz '88.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ALEMANIA 7 - CURAZAO 1 (3-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (Waldemar Anton, min.83), Jonathan Tah (Antonio Ruediger, min.72), Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown (David Raum, min.72); Felix Nmecha (Leon Goretzka, min.72), Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala (Deniz Undav, min.64), Florian Wirtz, Kai Havertz.
CURAZAO: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong (Gervane Kastaneer, min.82); Jurgen Locadia (Jearl Margaritha, min.65), Sontje Hansen (Jeremy Antonisse, min.46).
--GOLES.
1-0, min.6: Felix Nmecha (Florian Wirtz) .
1-1, min.21: Livano Comenencia.
2-1, min.38: Nico Schlotterbeck (Nathaniel Brown) .
3-1, min.45(+5): Kai Havertz, de penalti.
4-1, min.47: Jamal Musiala (Joshua Kimmich) .
5-1, min.68: Nathaniel Brown (Deniz Undav) .
6-1, min.78: Deniz Undav (Joshua Kimmich) .
7-1, min.88: Kai Havertz (Deniz Undav) .
--ÁRBITRO.
Jalal Jayed, asistido en las bandas por Zakaria Brinsi y Mustapha Akarkad, en el VAR: Hamza El Fariq y Nicolas Gallo. por parte de ALEMANIA. por parte de CURAZAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
NRG Stadium (68.021 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Alemania
| Curazao
|Goles
| 7
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 6
|Remates
| 26
| 8
|Pases Totales
| 617
| 356
|Corners
| 8
| 1
|Faltas
| 18
| 11
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 6
| 0
|Ataques
| 137
| 76
|Ataques Peligrosos
| 81
| 21
|Centros
| 20
| 7
|Saques de Banda
| 17
| 9
|Saques de Portería
| 7
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 12
| 18
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Alemania
| 3
| 1
|2
| Clasificado
| Ecuador
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Costa de Marfil
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Curazao
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 7-1
| Curacao
-Últimos Resultados de Alemania.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 7-1
| Curacao
-Últimos Resultados de Curazao.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 7-1
| Curacao
-Próximos partidos de Alemania.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/06/2026 22:00
| World Cup Grp. E
| Germany
| Ivory Coast
|25/06/2026 22:00
| World Cup Grp. E
| Ecuador
| Germany
-Próximos partidos de Curazao.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/06/2026 02:00
| World Cup Grp. E
| Ecuador
| Curacao
|25/06/2026 22:00
| World Cup Grp. E
| Curacao
| Ivory Coast