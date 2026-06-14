Alemania 7 - 1 Curazao | Resumen, goles y resultado del partido de hoy - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

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Alemania ha conseguido una contundente victoria este domingo por 7-1 frente a Curazao en el NRG Stadium, en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial. Los alemanes dominaron desde el inicio, con una posesión del 65% y 26 remates totales, destacando la actuación de Kai Havertz, quien anotó dos goles, incluido un penalti en el tiempo añadido de la primera mitad. Felix Nmecha abrió el marcador en el minuto 6, pero Livano Comenencia igualó para Curazao en el 21. Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja a Alemania en el 38, y Havertz amplió la diferencia antes del descanso. En el segundo tiempo, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y nuevamente Havertz sellaron la goleada. Curazao, a pesar de su esfuerzo, no pudo contener el ataque germano, que fue constante y efectivo.

Goleadores en orden cronológico: Felix Nmecha '6, Livano Comenencia '21, Nico Schlotterbeck '38, Kai Havertz '45 (+5) (P), Jamal Musiala '47, Nathaniel Brown '68, Deniz Undav '78, Kai Havertz '88.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ALEMANIA 7 - CURAZAO 1 (3-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich (Waldemar Anton, min.83), Jonathan Tah (Antonio Ruediger, min.72), Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown (David Raum, min.72); Felix Nmecha (Leon Goretzka, min.72), Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala (Deniz Undav, min.64), Florian Wirtz, Kai Havertz.



CURAZAO: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong (Gervane Kastaneer, min.82); Jurgen Locadia (Jearl Margaritha, min.65), Sontje Hansen (Jeremy Antonisse, min.46).



--GOLES.

1-0, min.6: Felix Nmecha (Florian Wirtz) .

1-1, min.21: Livano Comenencia.

2-1, min.38: Nico Schlotterbeck (Nathaniel Brown) .

3-1, min.45(+5): Kai Havertz, de penalti.

4-1, min.47: Jamal Musiala (Joshua Kimmich) .

5-1, min.68: Nathaniel Brown (Deniz Undav) .

6-1, min.78: Deniz Undav (Joshua Kimmich) .

7-1, min.88: Kai Havertz (Deniz Undav) .





--ÁRBITRO.

Jalal Jayed, asistido en las bandas por Zakaria Brinsi y Mustapha Akarkad, en el VAR: Hamza El Fariq y Nicolas Gallo. por parte de ALEMANIA. por parte de CURAZAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

NRG Stadium (68.021 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Alemania Curazao Goles 7 1 Remates Fuera 7 6 Remates 26 8 Pases Totales 617 356 Corners 8 1 Faltas 18 11 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 8 0 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 6 0 Ataques 137 76 Ataques Peligrosos 81 21 Centros 20 7 Saques de Banda 17 9 Saques de Portería 7 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 12 18 Paradas 1 4 Contra Golpes 0 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 3 1 2 Clasificado Ecuador 0 0 3 Tercero ¿? Costa de Marfil 0 0 4 Eliminado Curazao 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Últimos Resultados de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Últimos Resultados de Curazao.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Próximos partidos de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Germany Ivory Coast 25/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Ecuador Germany









-Próximos partidos de Curazao.

