Alemania 1 (3)-(4) 1 Paraguay | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Alemania 1 - 1 Paraguay: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.

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El combinado paraguayo ha eliminado este lunes a Alemania en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en un intenso partido de octavos de final del Mundial celebrado en el Boston Stadium. Paraguay se adelantó en el marcador con un gol de Julio Enciso en el minuto 42, asistido por Matias Galarza. Alemania empató poco después del descanso gracias a Kai Havertz en el minuto 54, asistido por Florian Wirtz. A pesar de la abrumadora posesión y los numerosos remates de los alemanes, el encuentro se decidió desde los once metros. En la tanda, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Nadiem Amiri marcaron para Alemania, mientras que Mauricio, Gustavo Gomez, Matias Galarza y Jose Maria Canale anotaron para Paraguay. Un gol de Jonathan Tah fue anulado tras revisión del VAR en el minuto 105, lo que mantuvo el empate hasta el final del tiempo extra.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ALEMANIA 1 - PARAGUAY 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Ruediger (Malick Thiaw, min.110), Nathaniel Brown; Felix Nmecha (Leon Goretzka, min.46), Aleksandar Pavlovic (Waldemar Anton, min.79), Leroy Sane (Nick Woltemade, min.88), Kai Havertz, Florian Wirtz (Nadiem Amiri, min.110), Deniz Undav (Jamal Musiala, min.63).



PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Jose Maria Canale, Juan Caceres (Braian Ojeda, min.99), Junior Alonso (Fabian Balbuena, min.120+2); Miguel Almiron (Gustavo Velazquez, min.91), Damian Bobadilla (Antonio Sanabria, min.99), Andres Cubas, Matias Galarza; Gabriel Avalos (Gustavo Caballero, min.55), Julio Enciso (Mauricio, min.57).



--GOLES.

0-1, min.42: Julio Enciso (Matias Galarza) .

1-1, min.54: Kai Havertz (Florian Wirtz) .

2-1, min.121: Joshua Kimmich, en tanda de penalties.

3-1, min.121: Jamal Musiala, en tanda de penalties.

4-1, min.121: Nadiem Amiri, en tanda de penalties.

4-2, min.121: Mauricio, en tanda de penalties.

4-3, min.121: Gustavo Gomez, en tanda de penalties.

4-4, min.121: Matias Galarza, en tanda de penalties.

4-5, min.121: Jose Maria Canale, en tanda de penalties.

Amarilla al banquillo, a Julian Nagelsmann del Germany en el minuto 105 +1.

Amarilla al banquillo, a Gustavo Alfaro del Paraguay en el minuto 105 .

Gol anulado a Jonathan Tah de Germany en el minuto 102 .





--ÁRBITRO.

Jalal Jayed, asistido en las bandas por Zakaria Brinsi y Mustapha Akarkad, en el VAR: Tatiana Guzman y Hamza El Fariq. Amonestó a Kai Havertz (min.106), Jamal Musiala (min.115), por parte de ALEMANIA. Amonestó a Matias Galarza (min.117), Andres Cubas (min.65), por parte de PARAGUAY.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.102: ¡G O O O O O O O L de Alemania! Marca Jonathan Tah.



Min.103: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Alemania.



Min.105(+1) : ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Alemania por una falta previa.





--ESTADIO.

Boston Stadium (63.945 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Alemania Paraguay Goles 4 5 Remates Fuera 6 2 Remates 21 7 Pases Totales 843 261 Corners 16 6 Faltas 18 12 Posesión 75% 25% Tiros Bloqueados 9 2 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 186 64 Ataques Peligrosos 139 39 Centros 58 19 Saques de Banda 24 12 Saques de Portería 5 14 Tratamientos 0 9 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 13 22 Paradas 2 5 Contra Golpes 3 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Germany 4-5 Paraguay









-Últimos Resultados de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Germany 4-5 Paraguay 25/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 2-1 Germany 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Últimos Resultados de Paraguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Germany 4-5 Paraguay 26/06/2026 World Cup Grp. D Paraguay 0-0 Australia 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Próximos partidos de Paraguay.

