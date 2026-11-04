Alex Michelsen 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Alex Michelsen por 7-6, 6-3 en 1 hora y 41 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 2-2, momento en el que Carlos Alcaraz rompió el servicio de Alex Michelsen para colocarse 2-3. Sin embargo, Michelsen recuperó el break inmediatamente para igualar 3-3. El set continuó sin más breaks hasta el 6-6, llevándose Alcaraz el tie-break por 7-4. En el segundo set, Alcaraz mantuvo su servicio en el primer juego y luego ambos jugadores sostuvieron sus servicios hasta el 3-3. Alcaraz logró romper el servicio de Michelsen en el octavo juego para tomar ventaja 3-5 y cerró el set y el partido manteniendo su servicio en el siguiente juego, ganando 3-6. Carlos Alcaraz tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y ganó el 74% de sus puntos de servicio, mientras que Alex Michelsen tuvo un 1st Serve Percentage del 75% y ganó el 61% de sus puntos de servicio. Ambos jugadores no cometieron dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



