Alex Michelsen 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los cuartos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Alex Michelsen con un resultado de 7-5, 7-6 en 1 hora y 45 minutos. En este encuentro, Sinner demostró una sólida actuación en su servicio, logrando mantenerlo a lo largo de los dos sets disputados. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el undécimo juego, donde Sinner logró un 'break' crucial que le permitió cerrar el set a su favor por 7-5. La segunda manga fue aún más reñida, llegando a un 'tie break' donde Sinner volvió a imponerse, asegurando su victoria y el pase a la siguiente ronda. Desde el punto de vista estadístico, Sinner mostró un alto porcentaje en su primer servicio y fue efectivo al ganar puntos clave, lo cual fue determinante para su victoria. Su capacidad para mantener la calma en los momentos críticos del partido y su eficacia al servicio le permitieron superar a Michelsen y avanzar en el torneo.



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