Alex Michelsen 2 - 0 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Alex Michelsen ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz (7-6, 7-6) en 1 hora y 42 minutos. En el primer set, Michelsen y Fritz mantuvieron un intenso intercambio de juegos, donde ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el décimo juego, en el que Michelsen logró imponerse con un marcador de 6-4. El segundo set siguió un patrón similar, con ambos tenistas luchando punto a punto y manteniendo sus servicios hasta llegar a un tie break, donde nuevamente Michelsen se impuso para cerrar el set 7-6 y asegurar su victoria. Alex Michelsen mostró un sólido rendimiento en su servicio a lo largo del partido, logrando un 71% de efectividad en su primer servicio y ganando el 41% de los puntos jugados en su primer saque. Además, Michelsen consiguió 9 aces y cometió solo 1 doble falta, destacando su habilidad para mantener la presión sobre su oponente y cerrar los puntos críticos en los momentos decisivos del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





