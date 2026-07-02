Alex de Minaur 3 - 0 Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al francés Adrian Mannarino por la vía rápida (6-3, 6-2, 6-2) en una duración de aproximadamente 1 hora y 50 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de Mannarino en dos ocasiones, mientras que Mannarino consiguió un break. El set terminó 6-3 a favor de De Minaur. En el segundo set, De Minaur consiguió tres breaks, mientras que Mannarino solo logró uno, finalizando el set 6-2. En el tercer set, De Minaur mantuvo su dominio con dos breaks más, cerrando el set también por 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando 47 de 59 puntos con su primer saque y 14 de 40 con el segundo. Además, logró 7 aces y cometió 7 dobles faltas durante el partido.



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