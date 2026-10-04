Alex de Minaur 2 - 1 Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a las semifinales del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Andrey Rublev por 1-6, 6-2, 6-3 en un tiempo de duración del partido no especificado. En el primer set, Andrey Rublev dominó, logrando dos 'breaks' sobre el servicio de Alex de Minaur, quien no pudo romper el servicio de Rublev en ninguna ocasión, cerrando el set con un marcador de 1-6. En el segundo set, De Minaur respondió con fuerza, consiguiendo dos 'breaks' y asegurando el set 6-2, sin conceder su servicio. En el tercer set, De Minaur mantuvo su impulso, logrando dos 'breaks' cruciales para cerrar el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un porcentaje de primer servicio del 68%, ganando el 62% de los puntos con su primer servicio y el 50% con su segundo servicio. Además, logró 1 ace y cometió 1 doble falta a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



