Alex de Minaur 0 - 2 Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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Brandon Nakashima ha avanzado a las semifinales del torneo HSBC Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a Alex de Minaur por 7-5, 6-3 en 1 hora y 33 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el décimo juego, donde Nakashima logró romper el servicio de De Minaur para llevarse el set 7-5. En el segundo set, Nakashima rompió el servicio de De Minaur en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set y el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Brandon Nakashima tuvo un porcentaje de primer servicio del 65% y ganó el 74% de los puntos jugados con su primer saque en el primer set. Además, logró 7 aces durante el partido y no cometió dobles faltas.



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