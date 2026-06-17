Alex de Minaur 2 - 0 Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del torneo de HSBC Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar por la vía rápida al canadiense Denis Shapovalov (6-4, 6-1) en 1 hora y 3 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de Denis Shapovalov en tres ocasiones, mientras que Shapovalov rompió el servicio de de Minaur dos veces. El set terminó 6-4 a favor de de Minaur. En el segundo set, de Minaur dominó al romper el servicio de Shapovalov en tres ocasiones y no concedió ningún break, cerrando el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un porcentaje de primer servicio del 65% y ganó el 67% de los puntos con su servicio, sin cometer ninguna doble falta durante el partido.



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