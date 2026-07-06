Alex de Minaur 0 - 3 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a Alex de Minaur por 7-5, 7-6, 6-3 en 2 horas y 34 minutos. En el primer set, Flavio Cobolli logró un break crucial en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set 7-5. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, llevando el set a un tie-break que Cobolli ganó 7-4. En el tercer set, Cobolli rompió el servicio de de Minaur dos veces, asegurando el set 6-3 y el partido. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 56% de efectividad en el primer servicio para Cobolli, quien ganó el 64% de los puntos con su servicio. Cobolli también logró 6 breaks en total durante el partido.



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