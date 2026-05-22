Alex de Minaur 1 - 2 Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de mayo de 2026.





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El tenista estadounidense Tommy Paul ha avanzado a la final del torneo Hamburg European Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Alex de Minaur por 2-1 sets (2-6, 6-3, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 16 minutos. En el primer set, Alex de Minaur se impuso con un contundente 6-2, logrando dos 'breaks' en los juegos 4 y 8. En el segundo set, Tommy Paul reaccionó rompiendo el servicio de De Minaur en los juegos 5, 7 y 9, llevándose el set por 6-3. En el tercer y decisivo set, Paul mantuvo su servicio y consiguió un 'break' crucial en el juego 2, cerrando el set con un 6-3. Tommy Paul mostró un sólido rendimiento en el saque, con un 1st Serve Percentage del 62% y ganando el 57% de sus puntos de servicio a lo largo del partido.



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