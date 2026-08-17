Alexander Blockx 1 - 2 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a Alexander Blockx por 7-5, 4-6, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Cobolli logró romper el servicio de Blockx en el noveno juego, pero Blockx respondió rompiendo el servicio de Cobolli en el décimo juego. Finalmente, Cobolli rompió nuevamente el servicio de Blockx en el undécimo juego y mantuvo su servicio en el duodécimo para cerrar el set 7-5. El segundo set vio a Blockx mantener todos sus servicios y romper el de Cobolli en el décimo juego, llevándose el set 6-4. En el decisivo tercer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el octavo juego. Blockx rompió el servicio de Cobolli en el noveno juego, pero Cobolli respondió rompiendo el servicio de Blockx en el décimo juego. Cobolli logró otro break crucial en el undécimo juego y aseguró su victoria al mantener su servicio en el duodécimo juego, ganando el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Cobolli tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de los puntos con su primer servicio y el 25% con su segundo. Logró 3 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



