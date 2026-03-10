Alexander Bublik 1 - 2 Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

10 de marzo de 2026.





El tenista australiano Rinky Hijikata ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al kazajo Alexander Bublik (7-6, 6-7, 6-3) en un emocionante partido. Este encuentro, que formaba parte de los dieciseisavos de final, destacó por la intensa lucha en cada set, donde ambos jugadores tuvieron momentos de brillantez. Sin embargo, fue Hijikata quien, aprovechando sus oportunidades de quiebre y manteniendo un sólido servicio en momentos clave, logró imponerse y asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo disputado en Indian Wells (USA). A lo largo del partido, Rinky Hijikata demostró una notable eficiencia en su juego de servicio, un aspecto crucial para su victoria. Aunque el partido estuvo lleno de altibajos para ambos tenistas, con varios quiebres de servicio que mantuvieron la incertidumbre hasta el final, Hijikata logró mantener la compostura en los momentos decisivos. La capacidad de Hijikata para ejecutar bajo presión, especialmente en el tercer set donde logró quiebres cruciales, fue determinante para sellar su victoria y avanzar en el torneo.



