Alexander Bublik 0 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a la final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al kazajo Alexander Bublik por 6-4, 6-4 en 1 hora y 8 minutos. En el primer set, Alexander Bublik comenzó fuerte rompiendo el servicio de Taylor Fritz en el primer juego, pero Fritz recuperó el quiebre en el octavo juego y volvió a romper en el décimo juego para llevarse el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el décimo juego, donde Fritz logró romper el servicio de Bublik y cerrar el set 6-4. Taylor Fritz destacó en el servicio con un 65% de primeros servicios, 31 puntos ganados en el primer servicio y 12 en el segundo. Además, logró 13 aces y salvó 2 puntos de quiebre. Alexander Bublik, por su parte, tuvo un 72% de primeros servicios, ganando 28 puntos en el primer servicio y 5 en el segundo, con 6 aces y sin salvar puntos de quiebre.



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