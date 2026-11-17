Alexander Zverev 2 - 0 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, John McEnroe Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de noviembre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la siguiente ronda del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por la vía rápida con un resultado de 6-2, 7-6 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Zverev logró dos 'breaks' sobre el servicio de Shelton, ganando el set 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevándolos a un 'tie-break'. Zverev ganó el 'tie-break' 7-4, asegurando así el set 7-6. Estadísticas de saque de Alexander Zverev: - 1st Serve Percentage: 77% - Aces: 14 - Double Faults: 0 - 1st Serve Points Won: 38 - 2nd Serve Points Won: 8--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



