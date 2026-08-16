Alexander Zverev 2 - 1 Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Cameron Norrie por 3-6, 6-3, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 34 minutos. En el primer set, Cameron Norrie se impuso a Alexander Zverev con un marcador de 6-3, logrando romper el servicio de Zverev en dos ocasiones. En el segundo set, Zverev mejoró su juego y consiguió igualar el partido con un 6-3, rompiendo el servicio de Norrie una vez. En el set decisivo, Zverev mantuvo su impulso y ganó 6-3, nuevamente rompiendo el servicio de Norrie. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 57% de primeros servicios y cometió 2 dobles faltas, mientras que Norrie tuvo un 67% de primeros servicios y cometió 1 doble falta. Zverev no logró conseguir ningún ace, mientras que Norrie consiguió 1 ace durante el partido.



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